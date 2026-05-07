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Fiscalía, sin casos de mujeres que hayan matado a sus agresores

El Congreso incorporó al Código Penal la figura de 'legítima defensa' para proteger a víctimas

Por Rubén Pacheco

Mayo 07, 2026 01:06 p.m.
A
Fiscalía, sin casos de mujeres que hayan matado a sus agresores

En los últimos dos años, no se han documentado casos en que mujeres hayan matado a sus agresores en legítima defensa, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Recientemente, el Congreso del Estado incorporó al Código Penal la figura de "Legítima Defensa con Perspectiva de Género" mediante una reforma aprobada por unanimidad con 20 votos a favor.

La fiscal general refirió que el Poder Legislativo solicitó la opinión técnica de la institución de procuración de justicia, cuya respuesta fue remitida para la consideración de las y los congresistas.

En entrevista, García Cázares consideró favorable que no se hayan suscitado causas penales, donde las mujeres hayan tenido que privar de la vida al agresor para salvar la suya.

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"En los casi dos años que tengo yo en la Fiscalía, no he visto ningún asunto donde una mujer haya matado a un hombre en legítima defensa", remató.

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