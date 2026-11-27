¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La disciplina y la perseverancia que lo llevaron a recorrer el continente americano en bicicleta también forman parte de los aprendizajes que Carlos Santamaría reconoce de su paso por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Egresado de Ingeniería Física de la Facultad de Ciencias, el atleta de ultra resistencia consiguió en 2015 un Récord Guinness mundial al completar la ruta de Alaska a Tierra del Fuego en 117 días y cinco horas, superando la marca anterior de 125 días; ahora busca imponer otra marca en bicicleta estática.

A los 22 años, recién egresado de la UASLP, Santamaría emprendió este desafío que exigió preparación física, organización y capacidad para resolver las dificultades de una travesía de miles de kilómetros. Antes de conseguirlo, ya había realizado recorridos de larga distancia, entre ellos viajes en bicicleta de San Luis Potosí a Acapulco, de Alaska a México y de San Luis Potosí a Guatemala y Belice.

Recordó que durante el recorrido de Alaska a México no contó con patrocinios, por lo que tuvo que resolver por cuenta propia aspectos como el alojamiento y la alimentación. La experiencia, explicó, le enseñó a confiar en sus capacidades y a reconocer que los objetivos que parecen lejanos pueden alcanzarse con entrenamiento, esfuerzo y preparación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Su trayectoria deportiva comenzó con el taekwondo, disciplina en la que obtuvo cinta negra y representó a la UASLP en dos ocasiones en la Universiada Nacional. Posteriormente se dedicó al ciclismo de larga distancia, donde encontró una actividad en la que podía desarrollar su capacidad de resistencia.