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Fortalecerán Reglamento de Protección y Bienestar Animal

Por Samuel Moreno

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Fortalecerán Reglamento de Protección y Bienestar Animal
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      La aplicación del Reglamento para la Protección y Bienestar de los Animales y la atención de denuncias por maltrato animal serán parte de la agenda de trabajo que el Ayuntamiento de Villa de Pozos busca fortalecer con asociaciones protectoras y rescatistas independientes.

      La presidenta concejal, Paty Aradillas Aradillas, sostuvo una reunión con representantes de 17 asociaciones, organizaciones y rescatistas, en la que se planteó incorporar sus propuestas al reglamento municipal, así como involucrarlos en la vigilancia de su cumplimiento.

      Durante el encuentro, la Dirección de Gestión Ambiental presentó un informe sobre las acciones realizadas en los últimos dos años, entre ellas la atención de reportes de maltrato, jornadas de esterilización y vacunación antirrábica, campañas de adopción y habilitación de espacios de resguardo temporal. También se expusieron los avances del Programa Animal Comunitario.

      Otro de los asuntos abordados fue la situación de las personas dedicadas a la recolección voluntaria de animales y el retiro de animales de carga, acciones que, de acuerdo con lo expuesto por las autoridades municipales, deberán avanzar conforme a las disposiciones legales y bajo criterios de bienestar animal.

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      Como parte de los acuerdos, el Ayuntamiento y las organizaciones mantendrán la coordinación durante el cierre de año, particularmente ante el riesgo de abandono de mascotas y el uso de pirotecnia durante las fiestas decembrinas, prácticas que pueden afectar a los animales.

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