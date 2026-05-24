Foto del día |La maltratada Zona Industrial

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Los baches ya no son simples hoyos: en el eje 134 y lateral sur de la carretera 57 parecen cráteres con agua, lodo y riesgo incluido para quienes circulan por la Zona Industrial.

La imagen exhibe una realidad vieja y cada vez más evidente: una de las zonas económicas más importantes de San Luis Potosí sigue operando entre vialidades deterioradas, parches reventados y tramos que complican el paso de trabajadores, transportistas y automovilistas.

Foto: Alberto Martínez.