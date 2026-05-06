Fotos y video | Empresas y gobiernos se suman al Simulacro Nacional 2026

El encargado de despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), César Manuel Rocha Moreno, informó que en el Primer Simulacro Nacional 2026 participaron mil 441 inmuebles en San Luis Potosí, casi el doble que en mayo del año pasado, cuando se registraron 774.

En total, dijo, se tuvo un estimado de más de 88 mil personas involucradas, entre dependencias federales, estatales y empresas privadas. Aun así, consideró que el principal reto es lograr una mayor participación para el ejercicio del 19 de septiembre.

Señaló que parte del trabajo pendiente es reforzar la cultura de la protección civil, incluso desde edades tempranas. Comentó que en varios simulacros ha observado que niñas y niños suelen involucrarse más, mientras que entre adultos todavía hay quienes ven estas actividades como una pérdida de tiempo.

Insistió en que los simulacros sirven como una forma de autoevaluación para saber cómo reaccionar ante una emergencia, por lo que invitó a que no se limiten a fechas oficiales y se realicen también en casas, colonias y espacios privados.

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También explicó que es importante que cada institución lleve a cabo sus propios ejercicios, sin que la autoridad intervenga directamente en la evacuación, para que puedan identificar fallas en sus planes de emergencia. Protección Civil, añadió, participa como observador y posteriormente emite recomendaciones.

En este simulacro, la hipótesis manejada a nivel nacional fue un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en el noroeste de Guerrero, aunque se pueden plantear otros escenarios, como incendios o explosiones, dependiendo de los riesgos de cada lugar.

Participa el Poder Legislativo

Un total de 60 personas fueron evacuadas del Congreso del Estado de San Luis Potosí en 2 minutos con 46 segundos durante el simulacro nacional realizado este miércoles.

El ejercicio se llevó a cabo a las 11:00 horas bajo el ejemplo de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero.

La evacuación incluyó a personal administrativo, legisladoras y visitantes del recinto ubicado en Vallejo 200, quienes se concentraron en las zonas de seguridad establecidas. Tras el desalojo, se realizó un recorrido para la revisión del inmueble y descartar riesgos antes del reingreso.

El simulacro se efectuó de manera simultánea en el país e incluyó el envío de alertas a teléfonos celulares; el próximo ejercicio está programado para el 19 de septiembre.

Ayuntamiento de suma al SN 2026

Con la coordinación de Protección Civil de la capital, personal del ayuntamiento participaron de forma activa y satisfactoria en el Primer Simulacro Nacional desde un centro comercial ubicado al poniente de la ciudad, el cual fungió como uno de los puntos estratégicos para el desarrollo de este ejercicio de prevención.

Durante la realización de este ejercicio, el inmueble fue evacuado de manera ordenada y segura, siguiendo puntualmente los protocolos establecidos y las indicaciones de protección civil, así como de las brigadas internas, priorizando en todo momento la integridad de la población.

Cabe destacar la participación de nuestro alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien se sumó a este ejercicio, reiterando la importancia de fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil.





En Villa de Pozos y Soledad realizan simulacros

Como parte de las acciones del Simulacro Nacional 2026, la Dirección Municipal de Protección Civil de Villa de Pozos informó que se llevó a cabo con éxito dicho ejercicio al interior de la Presidencia Municipal.

Esta actividad contó con la participación total del personal, quienes atendieron de manera puntual los protocolos establecidos, fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional ante situaciones de emergencia.

?? | Empresas y gobiernos en #SLP se sumaron al Simulacro Nacional 2026, con el objetivo es reforzar la cultura de la protección civil, incluso desde edades tempranas.

Toda la información: ??https://t.co/UULGGlIqpY pic.twitter.com/cpWlfJ3JEp — Pulso Online (@pulso_mx) May 6, 2026

También, en la plaza Citadina y la comandancia Central de Pavón se llevaron a cabo los simulacros nacionales, los cuales, de acuerdo con Protección Civil Municipal de Soledad, se realizaron en un tiempo de respuesta dentro de los parámetros establecidos.

Martín Bravo Galicia, titular del área, detalló que en el caso de la comandancia se desalojó a 70 personas en un tiempo aproximado de tres minutos, lo que, dijo, representó un récord. El escenario planteado fue una persona herida en la simulación de un incendio.

En el caso de Citadina, explicó que se evacuaron alrededor de 270 personas entre visitantes y empleados, además de 70 personas desalojadas en el área de cines. Para estas labores se contó con 22 brigadistas, quienes contribuyeron a mantener el orden en un tiempo cercano a los seis minutos. En el ejercicio se simuló el auxilio a una persona con paro, además de otras situaciones de emergencia.

El funcionario recordó que la normativa establece la realización de al menos dos simulacros al año, uno de ellos en el marco del Simulacro Nacional y otro el 19 de septiembre, fecha en la que se prevé realizar un ejercicio en la nueva Unidad Administrativa Municipal.