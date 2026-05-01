Fracasan políticas de salud en México

Desabasto de medicamentos, niños enfermos de cáncer sin acceso a sus antineoplásicos y otros diversos problemas, generó la serie de experimentos del Gobierno Federal que fracasaron desde que implementaron sus políticas en 2018 y que costaron cientos de miles de millones de pesos, entre los que incluye Birmex, se inventaron el Insabi, también la megafarmacia y una serie de decisiones sin experiencia, advirtió el extitular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, José Narro Robles.

Críticas de José Narro Robles sobre políticas federales en salud

Se remitió a la administración federal de López Obrador y recordó que la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) era la que compraba en México todo para todos y esa es una aventura imposible, porque son ramos especializados y una cosa es lo que quieren las fuerzas malas no solo en salud, sino en su tarea, y otra cosa es lo que requiere la Secretaría de Educación Pública (SEP) o en su caso la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) o la de Salud, y entonces las políticas públicas federales comenzaron a fracasar.

Se inventaron el tema de "vamos con Naciones Unidas" y le pidieron a una estructura de Naciones Unidas cuando no tenía ni una experiencia sino solo algo para Guatemala, y precisamente fracasó por el tamaño de la tarea.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Impacto en el sistema de salud y hospitales locales

Añadió que el sistema que tenía el sector público de la salud antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador sin duda era perfectible y se podía mejorar, pero se le había aprobado antes de su implementación, funcionaba y había acceso a medicamentos e insumos a precio correcto e incluso había observadores sociales que vigilaban que no hubiera desviaciones de recursos.

"Si estábamos mal en 2018, lo digo con todas sus letras, hoy estamos peor, en el rubro de la salud y en varios más".

Añadió que ha estado muy cerca de San Luis Potosí por muchas razones, incluyendo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí le otorgó el Doctorado Honoris Causa, pero también se ha encontrado en distintas etapas de su desempeño profesional con el Hospital Central "Ignacio Morones Prieto" y lleva una relación muy cercana con la Facultad de Medicina de la UASLP.

Explicó que el hospital es complejo y tiene carencias, pero su personal que no tiene recursos para trabajar, cuenta con el mejor personal tanto de médicos como de enfermería y de apoyo, pero un plan de ese tamaño no funciona si no se invierte en insumos.