Fraude, delito más frecuente en San Luis Potosí

En 2024, el fraude encabezó el delito más frecuente en San Luis Potosí con una tasa de incidencia delictiva de 8 mil 854 casos de ocurrencia por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe). La medición señaló que el año pasado, la entidad cerró el 2024 con un repunte de 8% en su tasa de victimización delictiva con respecto a 2023.

El informe registró 25 mil 468 víctimas de delito por cada 100 mil habitantes, cifra superior a las 23 mil 591 registradas en 2023. El alza colocó a la entidad potosina por encima del promedio nacional, que fue de 24 mil 135.

En cuanto a percepción de seguridad, la encuesta levantada en marzo y abril de 2025 reportó que el 76.3 por ciento de la población mayor de 18 años en San Luis Potosí considera inseguro vivir en la entidad, porcentaje ligeramente arriba del promedio nacional de 75.6 por ciento.

Después del fraude, el segundo delito más frecuente fue asalto en calle o transporte público con una tasa de 6 mil 740; extorsión con 6 mil 362; amenazas con 5 mil 423; y robo total o parcial de vehículo con 3 mil 700

A su vez, coincidió que el fraude tiene la cifra negra más alta con 180 mil 501 delitos sufridos, pero no denunciados ante las autoridades de seguridad o procuración de justicia. El segundo fue la extorsión con 127 mil 938 ilícitos que no fueron denunciados

(Con información de Samuel Moreno).