logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MEXICANOS DE CORAZÓN

Fotogalería

MEXICANOS DE CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Fraude, delito más frecuente en San Luis Potosí

En 2024 creció 8% cifra de víctimas de crímenes, de ellos, 8,854 fueron defraudados

Por Rubén Pacheco

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Fraude, delito más frecuente en San Luis Potosí

En 2024, el fraude encabezó el delito más frecuente en San Luis Potosí con una tasa de incidencia delictiva de 8 mil 854 casos de ocurrencia por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe). La medición señaló que el año pasado, la entidad cerró el 2024 con un repunte de 8% en su tasa de victimización delictiva con respecto a 2023.

El informe registró 25 mil 468 víctimas de delito por cada 100 mil habitantes, cifra superior a las 23 mil 591 registradas en 2023. El alza colocó a la entidad potosina por encima del promedio nacional, que fue de 24 mil 135.

En cuanto a percepción de seguridad, la encuesta levantada en marzo y abril de 2025 reportó que el 76.3 por ciento de la población mayor de 18 años en San Luis Potosí considera inseguro vivir en la entidad, porcentaje ligeramente arriba del promedio nacional de 75.6 por ciento.

Después del fraude, el segundo delito más frecuente fue asalto en calle o transporte público con una tasa de 6 mil 740; extorsión con 6 mil 362; amenazas con 5 mil 423; y robo total o parcial de vehículo con 3 mil 700

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A su vez, coincidió que el fraude tiene la cifra negra más alta con 180 mil 501 delitos sufridos, pero no denunciados ante las autoridades de seguridad o procuración de justicia. El segundo fue la extorsión con 127 mil 938 ilícitos que no fueron denunciados

(Con información de Samuel Moreno).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ladrones vaciaron la Plaza del Milenio
Ladrones vaciaron la Plaza del Milenio

Ladrones vaciaron la Plaza del Milenio

SLP

Martín Rodríguez

Presupuesto estatal podría sufrir recorte de 3 mil mdp
Presupuesto estatal podría sufrir recorte de 3 mil mdp

Presupuesto estatal podría sufrir recorte de 3 mil mdp

SLP

Leonel Mora

Detectan basureros clandestinos
Detectan basureros clandestinos

Detectan basureros clandestinos

SLP

Samuel Moreno

Más de mil toneladas de residuos retirados en la colonia Terremoto tras años de acumulación

TEPJF revoca fallo del TEE y aprueba decisiones del PRI
TEPJF revoca fallo del TEE y aprueba decisiones del PRI

TEPJF revoca fallo del TEE y aprueba decisiones del PRI

SLP

Ana Paula Vázquez

Por lo pronto le siguen dando largas al caso Enrique Galindo