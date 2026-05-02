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Frente 48 traería lluvias y vientos en SLP

Se prevé descenso de temperaturas el fin de semana y nueva onda de calor a partir del lunes

Por Redacción

Mayo 02, 2026 07:37 a.m.
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Frente 48 traería lluvias y vientos en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que el frente frío número 48 impactará al estado este sábado 2 de mayo de 2026, generando lluvias, tormentas puntuales y rachas de viento, principalmente en las regiones Altiplano y Centro.

Estas condiciones favorecerán un refrescamiento en las temperaturas durante el sábado y domingo, tras varios días de calor en la entidad.

En la Zona Centro de San Luis Potosí se espera una temperatura máxima de 31 grados y mínima de 12, con vientos fuertes por la tarde y lluvias en zonas serranas. Para la Zona Huasteca, el pronóstico indica una máxima de 25 grados y mínima de 20, con lluvias y tormentas principalmente por la mañana.

En el Altiplano potosino se prevé una máxima de 26 grados y mínima de 12, además de rachas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora. En tanto, la Zona Media registrará una temperatura máxima de 28 grados y mínima de 15, con chubascos y vientos moderados.

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La dependencia estatal alertó que, a partir del lunes, se espera la llegada de la segunda onda de calor, lo que incrementará el riesgo de incendios forestales y urbanos, por lo que llamó a la población a extremar precauciones.

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