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Frente frío 40 provocará mañanas frías y posibles lluvias en SLP

Prevén lluvias y viento en Centro y Altiplano.

Por Redacción

Marzo 13, 2026 07:31 a.m.
A
Frente frío 40 provocará mañanas frías y posibles lluvias en SLP

El frente frío número 40 continuará generando ambiente frío a muy fresco durante las mañanas en San Luis Potosí, además de incremento de nubosidad y probabilidad de lluvias puntuales, principalmente en las regiones Centro y Altiplano, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el pronóstico para este viernes 13 de marzo, las precipitaciones podrían acompañarse de rachas de viento y tormenta eléctrica, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

Las autoridades también advirtieron que durante el fin de semana persistirá el riesgo de incendios forestales y urbanos, debido a las condiciones climáticas.

Medidas y recomendaciones de Protección Civil

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Protección Civil estatal indicó además que se mantiene monitoreo ante el posible ingreso de un nuevo frente frío el próximo lunes, lo que podría generar nuevamente un descenso en las temperaturas.

Ante el clima frío, la dependencia pidió extremar precauciones durante las mañanas, especialmente con niñas, niños y adultos mayores, a fin de prevenir enfermedades respiratorias.

Finalmente, la autoridad exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y, ante cualquier emergencia, llamar al número 911.

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