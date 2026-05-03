Frente frío modera calor en SLP; advierten nueva ola desde lunes

San Luis Potosí, S.L.P.- La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la presencia del frente frío número 48 mantiene un descenso temporal en las temperaturas este domingo; sin embargo, advirtió que a partir del lunes se prevé el inicio de una segunda ola de calor en la entidad.

De acuerdo con la dependencia, este cambio en las condiciones climáticas traerá nuevamente un incremento en las temperaturas, así como un ambiente propicio para la generación de incendios forestales y urbanos, por lo que llamó a la población a extremar precauciones.

Para este domingo 3 de mayo, el pronóstico por regiones es el siguiente:

Zona Centro: máxima de 27°C y mínima de 11°C .

y . Huasteca: máxima de 28°C y mínima de 21°C .

y . Altiplano: máxima de 26°C y mínima de 12°C .

y . Zona Media: máxima de 28°C y mínima de 13°C.

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Protección Civil reiteró el llamado a evitar quemas al aire libre, no arrojar colillas de cigarro en zonas secas y mantenerse informados ante posibles cambios bruscos en el clima durante los próximos días.