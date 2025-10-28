Fuertes vientos y chubascos en regiones de San Luis Potosí por frente frío número 11

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 11 recorrerá el norte del país durante este martes, provocando un marcado descenso de temperatura, fuertes rachas de viento y lluvias en diversas entidades, entre ellas San Luis Potosí.

De acuerdo con el pronóstico, se prevén intervalos de chubascos (de 5 a 25 milímetros) en las regiones Media y Huasteca potosina, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, el viento podría alcanzar rachas de entre 35 y 50 kilómetros por hora, con posibilidad de que algunas superen los 60 km/h, lo que incrementa el riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios.

En cuanto a las temperaturas, el estado registrará valores máximos de 35 a 40 °C, principalmente en zonas del altiplano y Huasteca, mientras que por la noche se prevé un ambiente más fresco debido a la masa de aire polar que acompaña al frente frío.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El SMN señaló que el sistema frontal interactúa con la corriente en chorro subtropical y una línea seca, generando condiciones de viento fuerte en el norte y noreste del país, especialmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde las rachas podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora.

Asimismo, se mantiene vigilancia por el desarrollo de un evento de "Norte" muy fuerte a intenso que se manifestará durante la madrugada del miércoles en el litoral del Golfo de México, con rachas de 85 a 100 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa norte de Tamaulipas.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante posibles afectaciones por viento y lluvias, asegurar objetos que puedan desprenderse y mantenerse informada a través de los avisos oficiales de la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional.