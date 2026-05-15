logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Fotogalería

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Fundadores presenta daños estructurales", asegura Gallardo

Fue la razón por la que el gobierno estatal reubicó las trasmisiones del Mundial al Estadio Libertad, señaló

Por Rubén Pacheco

Mayo 15, 2026 11:36 a.m.
A
Fundadores presenta daños estructurales, asegura Gallardo

El Gobierno del Estado decidió reubicar las trasmisiones de los juegos del mundial de fútbol al estadio Financiera Libertad, porque la plaza de Los Fundadores presenta daños estructurales, afirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Alegó que luego de la realización del Festival San Luis, organizado por el ayuntamiento capitalino, se registraron nuevas fisuras en la estructura de la plancha cívica, por ello, se complementó la colocación de puntales.

Refirió que la administración estatal no desea que "vaya a pasar una desgracia", por ello, decidió solicitar prestado el complejo deportivo donde juega el Atlético de San Luis.

Aseveró que se controlará la comercialización de alcohol en el estadio, fin de evitar conflictos por el consumo en exceso de bebidas embriagantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Preferimos mejor movernos y el mundial se transmitirá en el estadio Alfonso Lastras (sic). En un lugar cómodo para la gente y ah doc a lo que va a se el mundial", declaró el mandatario estatal.

LEA TAMBIÉN

Solicitará CEPC dictamen estructural de Plaza Fundadores

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) advirtió que la Plaza Fundadores podría representar un riesgo para la población en caso de realizarse eventos masivos sin contar con un dictamen estr...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fundadores presenta daños estructurales, asegura Gallardo
Fundadores presenta daños estructurales, asegura Gallardo

"Fundadores presenta daños estructurales", asegura Gallardo

SLP

Rubén Pacheco

Fue la razón por la que el gobierno estatal reubicó las trasmisiones del Mundial al Estadio Libertad, señaló

Mantiene Villa de Pozos proceso de transferencia de bienes
Mantiene Villa de Pozos proceso de transferencia de bienes

Mantiene Villa de Pozos proceso de transferencia de bienes

SLP

Samuel Moreno

La concejal presidenta Patricia Aradillas destacó avances en la regularización de propiedades y la integración del patrimonio

Feminicidio en SLP | Nosotras somos las que investigamos: madres
Feminicidio en SLP | Nosotras somos las que investigamos: madres

Feminicidio en SLP | "Nosotras somos las que investigamos": madres

SLP

Ana Paula Vázquez

Exigen políticas públicas y fiscalía especializada para combatir la impunidad en los distintos casos

Gallardo anuncia a Mötley Crüe para Fenapo 2026
Gallardo anuncia a Mötley Crüe para Fenapo 2026

Gallardo anuncia a Mötley Crüe para Fenapo 2026

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

La banda de glam metal estará de manera gratuita en el Teatro del Pueblo