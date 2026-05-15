"Fundadores presenta daños estructurales", asegura Gallardo
Fue la razón por la que el gobierno estatal reubicó las trasmisiones del Mundial al Estadio Libertad, señaló
El Gobierno del Estado decidió reubicar las trasmisiones de los juegos del mundial de fútbol al estadio Financiera Libertad, porque la plaza de Los Fundadores presenta daños estructurales, afirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Alegó que luego de la realización del Festival San Luis, organizado por el ayuntamiento capitalino, se registraron nuevas fisuras en la estructura de la plancha cívica, por ello, se complementó la colocación de puntales.
Refirió que la administración estatal no desea que "vaya a pasar una desgracia", por ello, decidió solicitar prestado el complejo deportivo donde juega el Atlético de San Luis.
Aseveró que se controlará la comercialización de alcohol en el estadio, fin de evitar conflictos por el consumo en exceso de bebidas embriagantes.
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"Preferimos mejor movernos y el mundial se transmitirá en el estadio Alfonso Lastras (sic). En un lugar cómodo para la gente y ah doc a lo que va a se el mundial", declaró el mandatario estatal.
Solicitará CEPC dictamen estructural de Plaza Fundadores
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) advirtió que la Plaza Fundadores podría representar un riesgo para la población en caso de realizarse eventos masivos sin contar con un dictamen estr...
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