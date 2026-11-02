Funerales, un duro golpe a la economía

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Una enfermedad grave o un fallecimiento, pueden representar un gasto de hasta 250 mil pesos para las familias en México. Sin embargo, la previsión económica para enfrentar estas situaciones, todavía tiene poca presencia en la planeación personal, especialmente entre los jóvenes.

De acuerdo con los precios referidos por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los servicios funerarios en México, cuestan entre 15 mil y 250 mil pesos durante 2026, según la ciudad y el tipo de servicio.

A estos gastos se suman, en algunos casos, trámites legales y procedimientos relacionados con la sucesión de bienes.

Los gastos por enfermedad también pueden afectar la economía familiar. Consultas, medicamentos, estudios, hospitalizaciones y cirugías pueden acumular montos elevados. Cuando no existe un seguro o respaldo económico, las familias pueden terminar endeudadas o comprometer su patrimonio, advirtió Leonardo David Tenorio Martínez, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis

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Potosí (UASLP).

El coordinador de la Licenciatura en Economía señaló que los jóvenes suelen considerar lejanos los accidentes y los problemas de salud. Frente a estos escenarios, recomendó contar con un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de ingresos, aunque consideró que tener al menos un mes de respaldo puede ayudar a enfrentar imprevistos sin recurrir a préstamos.

Tenorio Martínez también advirtió que perder la salud afecta la capacidad de trabajar y generar ingresos, además de incrementar los gastos personales y familiares.

Por ello, señaló que la prevención debe incluir tanto el cuidado de la salud física y mental como la previsión económica ante enfermedades, accidentes

y fallecimientos.