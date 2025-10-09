logo pulso
Gabriela Marmolejo Hdz. es la nueva titular del TEJA

Por Leonel Mora

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Gabriela Marmolejo Hdz. es la nueva titular del TEJA

En sesión ordinaria, el Congreso del Estado eligió ayer a María Gabriela Marmolejo Hernández como titular del órgano de control interno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de San Luis Potosí para el periodo comprendido del 15 de octubre de 2025 al 14 de octubre de 2029.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Poder Legislativo, Héctor Serrano Cortés, dijo que la funcionarial licenciada en Derecho, fue electa por mayoría y que cuenta con la experiencia, los estudios y la preparación necesaria para desempeñarse en el cargo.

En las pizarras electrónicas del salón de Plenos, se mostró una votación de 23 sufragios a favor y tres en contra, aunque el dato final informado por el Congreso fue de 20 votos a favor y seis 

en contra.

Durante la reunión en comisiones para elegir a la funcionaria, la diputada Jéssica Gabriela López Torres propuso a otra persona para ocupar el puesto en cuestión, pero su propuesta fue rechazada.

La profesionista electa rindió la protesta de Ley, en presencia del oficial mayor del Gobierno del Estado, Noé Lara Enríquez y de la magistrada Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, quien preside el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

En otro tema, Héctor Serrano adelantó que la próxima semana los partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Nueva Alianza presentarán en rueda de prensa su agenda legislativa para el presente año y periodo de labores del Congreso del Estado.

