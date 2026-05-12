Galindo llama a la unidad en aniversario del PAN
El alcalde capitalino participó en el evento por el 86 aniversario de Acción Nacional en San Luis Potosí.
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, participó en el evento conmemorativo por el 86 aniversario del Partido Acción Nacional, donde acompañó a militantes, simpatizantes y liderazgos históricos del panismo potosino.
Durante la ceremonia, se entregaron reconocimientos a mujeres y hombres con trayectoria dentro del partido. Galindo Ceballos agradeció la invitación de la senadora Verónica Rodríguez Hernández, presidenta del PAN en San Luis Potosí, y destacó la importancia de fortalecer la convivencia entre distintas generaciones de panistas.
En su mensaje, el presidente municipal señaló que, a lo largo de su vida profesional, ha coincidido con perfiles del panismo local y nacional, de quienes dijo haber aprendido valores como la lealtad, la institucionalidad y la unidad.
De acuerdo con Galindo, estos principios son necesarios para construir acuerdos y avanzar hacia un San Luis Potosí con mayor desarrollo y visión de futuro.
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El alcalde también reiteró su cercanía con Acción Nacional y reconoció la aportación histórica del partido a la vida democrática del país.
Asimismo, felicitó a las personas reconocidas durante el evento, al considerar que su trayectoria representa un ejemplo de participación política y servicio público para nuevas generaciones.
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