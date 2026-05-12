Galindo llama a la unidad en aniversario del PAN

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, participó en el evento conmemorativo por el 86 aniversario del Partido Acción Nacional, donde acompañó a militantes, simpatizantes y liderazgos históricos del panismo potosino.

Durante la ceremonia, se entregaron reconocimientos a mujeres y hombres con trayectoria dentro del partido. Galindo Ceballos agradeció la invitación de la senadora Verónica Rodríguez Hernández, presidenta del PAN en San Luis Potosí, y destacó la importancia de fortalecer la convivencia entre distintas generaciones de panistas.

En su mensaje, el presidente municipal señaló que, a lo largo de su vida profesional, ha coincidido con perfiles del panismo local y nacional, de quienes dijo haber aprendido valores como la lealtad, la institucionalidad y la unidad.

De acuerdo con Galindo, estos principios son necesarios para construir acuerdos y avanzar hacia un San Luis Potosí con mayor desarrollo y visión de futuro.

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El alcalde también reiteró su cercanía con Acción Nacional y reconoció la aportación histórica del partido a la vida democrática del país.

Asimismo, felicitó a las personas reconocidas durante el evento, al considerar que su trayectoria representa un ejemplo de participación política y servicio público para nuevas generaciones.