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Galindo pide "cancha neutral" para evaluar a candidatos

Declaró que él se ha sometido seis veces a pruebas de control de confianza

Por Martín Rodríguez

Mayo 06, 2026 01:47 p.m.
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Enrique Galindo / Foto: Pulso

Enrique Galindo / Foto: Pulso

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, pidió que si hubiera exámenes de control de confianza para los candidatos, que éstos se realicen en terreno neutral, es decir, con operadores del sistema que no tengan que ver nada con el territorio potosino, para que esta prueba no represente un atentado a la democracia.

Añadió que está totalmente de acuerdo con los exámenes de control y confianza, aunque también dijo estar seguro de que quienes lo propusieron ni siquiera han hecho un examen de control y confianza ni han sido sometidos a él.

Dijo que se trata de un examen altamente invasivo y que incluso él se ha sometido seis veces a la prueba como policía. Por esa causa, consideró que también debe haber cierto límite para el caso de saber en manos de quién queda esa información.

"Si se tiene que hacer algún tipo de evaluación que le haga una autoridad federal, como ocurre con el Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza, para que no se haga en la cancha estatal".

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Por lo que se refiere a las visitas a los municipios, aseguró que está haciendo un ejercicio de reconexión con la gente y atendiendo invitaciones personales y de amigos y les indica que será alcaldía hasta donde pueda y si la vida le da oportunidad, entonces buscará encabezar este estado.

Dijo que está escuchando a sus amigos a ver qué opinan y de ahí extraerán las prioridades.

Añadió que técnicamente no tiene eventos públicos que comprometan el cruce de las actividades con su horario de trabajo.

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