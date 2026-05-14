Galindo pide diálogo para uso de Plaza de los Fundadores

El alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos reiteró su disposición al diálogo con el gobierno estatal respecto al uso de la Plaza de los Fundadores para la transmisión de los partidos del mundial de futbol en su edición 2026 y propuso la rehabilitación integral del sitio "para los próximos 30 años", a fin de no caer en discusiones cada vez que se realiza un evento en dicha plaza.

Llamó a no politizar el tema, pues, en su opinión, se trata de aprovechar el evento deportivo internacional, la visita de más de cinco millones de personas a nuestro país para atraer visitantes a San Luis Potosí y que esto genere una derrama económica importante.

Recordó que, a lo largo de los años, ha habido numerosos eventos masivos en Los Fundadores y que no se han registrado problemas, siempre y cuando se haga un buen apuntalamiento de la plancha, que es lo que se pretende.

Aclaró que si bien la Plaza de los Fundadores es de propiedad municipal, al igual que la Plaza de Armas o Jardín "Miguel Hidalgo", el estacionamiento subterráneo de Fundadores pertenece al gobierno estatal, por lo que sí es necesario llegar a un acuerdo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Reiteró que, además del apuntalamiento, se prevé no rebasar el aforo de tres mil personas, número por debajo de otras concentraciones públicas que ha habido en Fundadores, incluso de corte político, electoral y gubernamental.