Galindo se arropa con la CTM en Día del Trabajo

En el marco del Día del Trabajo, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, participó como invitado especial en el evento de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la entidad, donde se congregaron más de mil líderes sindicales de distintas empresas.

Durante su intervención, el edil destacó el papel del sector obrero en el desarrollo económico y social del estado, y subrayó la importancia de mantener la coordinación entre trabajadores, empresarios y gobierno para fortalecer el crecimiento de la entidad.

Ante los asistentes, Galindo Ceballos recordó su vínculo personal con el movimiento sindical, al señalar que su padre fue integrante activo de la CTM durante décadas, lo que —dijo— influyó en su formación.

Asimismo, reconoció la labor de Emilio de Jesús Ramírez al frente de la organización, a quien calificó como un líder que ha consolidado a la central obrera como un actor relevante en la defensa de los derechos laborales y en el impulso de acciones sociales.

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El alcalde sostuvo que la fuerza laboral es la base del desarrollo económico, particularmente en sectores como la industria de la transformación y el clúster automotriz, y afirmó que el avance del estado depende del trabajo conjunto entre los distintos sectores.

Finalmente, reiteró que el Ayuntamiento mantendrá colaboración con la CTM para impulsar proyectos en beneficio de las familias, entre ellos la construcción de una guardería, y llamó a la unidad del sector obrero ante los retos actuales.