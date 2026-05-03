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Galindo se deslinda en caso Rich y cuestiona a Fiscalía

Desde San Luis Potosí, se aplicaron sanciones y clausuras en el caso Rich, mientras la Fiscalía General es cuestionada por su avance.

Por Rubén Pacheco

Mayo 03, 2026 03:03 p.m.
A
Galindo se deslinda en caso Rich y cuestiona a Fiscalía

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que el Ayuntamiento ha cumplido con su responsabilidad en el caso Rich y aseguró que ninguna otra instancia ha brindado la misma atención a los padres de las víctimas.

Duante una entrevista con medios locales en el municipio de Matehuala, el edil explicó que, desde el ámbito municipal, se realizaron acciones como la modificación del reglamento de comercio municipal, la clausura del establecimiento que se mantiene hasta el momento y la aplicación de sanciones a los responsables. Subrayó que los procesos restantes corresponden al ámbito judicial, por lo que cuestionó el avance de la Fiscalía General del Estado en la investigación.

"Yo más bien la pregunta es, ¿qué ha hecho la fiscalía y cómo va?  Pero lo que a mí me toca, es más, yo atendí, la verdad, siempre en más de 20 reuniones a los padres de familia afectados". 

Galindo Ceballos destacó que sostuvo más de 20 reuniones con los familiares de los jóvenes afectados, a quienes, dijo se les ha mantenido atención permanente y seguimiento a los acuerdos establecidos. "La puerta sigue abierta", expresó, al tiempo que consideró que no han recibido el mismo trato por parte de otras autoridades.

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