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Galindo señala que camiones en comodato a municipios para fortalecen recolección de basura

El comodato permite a municipios acceder a camiones recolectores sin inversión inmediata, fortaleciendo su capacidad operativa.

Por Rolando Morales

Abril 19, 2026 11:48 a.m.
A
Galindo señala que camiones en comodato a municipios para fortalecen recolección de basura

Durante su reciente visita a Ciudad Valles, el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, ofreció una rueda de prensa en la que destacó que la entrega de camiones recolectores de basura a municipios del estado se realiza bajo un esquema de comodato que busca fortalecer la capacidad operativa de los ayuntamientos con menos recursos.

El edil explicó que este mecanismo permite que gobiernos municipales accedan a equipamiento actualizado sin necesidad de realizar una inversión inmediata, y que el Ayuntamiento de San Luis Potosí cuenta con un sistema de recolección eficiente, que incluso ha sido reconocido internacionalmente.

Sobre el seguimiento de estos apoyos, Galindo detalló que los comodatos están respaldados por convenios con vigencia equivalente al periodo de cada administración municipal, y que al concluir ese tiempo, los ayuntamientos deben devolver las unidades, aunque en algunos casos se analiza su permanencia dependiendo de las condiciones y la continuidad de gobierno.

Finalmente, subrayó que la responsabilidad del mantenimiento de los vehículos recae en cada municipio beneficiado, ya que el gobierno estatl no interviene en esa parte una vez entregado el equipo.

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