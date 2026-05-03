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Galindo ve inviable "dividir" Interapas

Los municipios metropolitanos comparten infraestructura, explica el alcalde

Por Rolando Morales

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Galindo ve inviable "dividir" Interapas

El alcalde Enrique Galindo Ceballos advirtió que uno de los mayores retos en el proceso de desincorporación de municipios así como la eventual desaparición de Interapas es la infraestructura que actualmente comparten los municipios de la zona metropolitana, lo que complica cualquier intento de separación.

Retos en la desincorporación de municipios en San Luis Potosí

Luego de una reunión con el gobernador y autoridades municipales de Soledad y Villa de Pozos, el edil explicó que se analiza una ruta que podría llevar a la desaparición del organismo y la creación de nuevos entes operadores, posiblemente de carácter municipal.

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Comparación del proceso con un divorcio por mutuo consentimiento

Galindo Ceballos comparó el escenario de la desincorporación de Soledad de Graciano Sánchez, prevista a finales de mayo, con "un divorcio por mutuo consentimiento", al señalar que la separación debe realizarse en buenos términos, debido a que gran parte de la infraestructura no puede dividirse.

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