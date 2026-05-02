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Gallardo apuesta por MetroRed y deja en pausa ciclovías

Van por tres líneas más de MetroRed

Por Rubén Pacheco

Mayo 02, 2026 10:16 p.m.
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Gallardo apuesta por MetroRed y deja en pausa ciclovías

En la actualidad, en la zona metropolitana de San Luis Potosí, la prioridad es fortalecer el servicio de transporte público colectivo, a través del Metro Red, declaró el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Complementó que además de la zona metropolitana, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), construirá al menos seis puentes vehiculares más en diferentes zonas de la entidad potosina.

Dijo lo anterior al ser cuestionado si buscará una equidad en los proyectos de infraestructura vial, es decir, también optar por la adaptación de ciclovías, dado que la bicicleta es uno de los principales medios de transporte entre los habitantes de San Luis Potosí.

"Vamos por ciclovías, pero más que eso, ahorita nuestra prioridad es el transporte público vamos por otras tres líneas del Red Metro (sic) en la ciudad", comentó el mandatario estatal.

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En entrevista, consideró que la apertura de tres líneas más del esquema de transporte urbano colectivo, permitirá mejorar la movilidad de las y los habitantes metropolitanos.

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En cuatro años y poco más de siete meses de la administración de Gallardo Cardona, no se ha construido ni siquiera un metro de vialidades exclusivas para los usuarios de bicicleta, lo mismo que el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos, el alcalde soledense Juan Manuel Navarro Muñiz y la concejala presidenta poceña Martha Patricia Aradillas Aradillas.

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