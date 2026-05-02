Gallardo promete paquete de apoyos a organizaciones obreras

En reunión con organizaciones obreras, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la dotación de 5 mil lotes de vivienda gratuitos, destinados en específico para trabajadores.

Las dirigencias sindicales firmaron un acuerdo denominado Congreso Laboral Potosí, con el que se pretende que el Gobierno del Estado entregue determinados apoyos a trabajadores a partir de sus sindicatos.

Anunció también la programación de más de 3 mil becas para trabajadores que tengan la voluntad de cruzar la educación superior.

Anunció la ampliación de rutas de Metro Red, para mayor cobertura del sistema de transporte gratuito en zonas de obreros.

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Para el caso de los 5 mil lotes, anunció que también entregarán paquetes de materiales gratuitos para que los obreros puedan construir esas 5 mil viviendas.

Entre otras, acudieron a la firma del Congreso Laboral, sindicalizados de la CROM, de la Federación Internacional de Trabajadores del Estado de San Luis Potosí y de la organización laboral Sinergia.