Gallardo y Ruth usan a Mötley Crüe para promocionarse: MC
Marvely Costanzo señaló que es un acto ilegal utilizar el concierto en sus redes sociales
La presidenta del Consejo Político Estatal y consejera nacional de Movimiento Ciudadano, Marvely Costanzo, acusó la existencia de posibles actos anticipados de campaña y señaló directamente a la senadora Ruth González Silva y al gobernador Ricardo Gallardo, por lo que calificó como promoción pública conjunta con posible impacto político-electoral.
Cuestionada sobre si el partido ha detectado estos casos y si se contempla presentar denuncias ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), la dirigente sostuvo que las señales son evidentes en la esfera pública y en la forma en que se difunden ciertos actos.
"Yo creo que lo estamos viendo todas y todos. Por ahí a la senadora Ruth González junto con el gobernador publicitando, creo que a un grupo metalero (Mötley Crüe) que va a venir a la Feria. Pero eso que está pasando, que la senadora esté promoviendo un acto de esta naturaleza, con la popularidad que pudiera tener este grupo, la verdad a mí me parece que si camina como pato y dice como pato, pues es pato, ¿verdad?", expresó.
Costanzo Rangel afirmó que se trata de promoción personal y cuestionó el uso de redes sociales y la exposición conjunta de figuras públicas con vínculos políticos o familiares. "A mí me parece que es un acto de promoción personal de la senadora Ruth. Me parece que es algo ilegal utilizar las redes, utilizar al esposo. Porque por eso hay separación de poderes: ella es senadora y él es gobernador. Entonces no existe esta separación", dijo.
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Finalmente advirtió que lo que ocurre en la entidad no es un caso aislado, sino una tendencia más amplia en el país: "Vemos esta involución en la política mexicana que están promoviendo estos personajes, no nada más ellos; en muchos estados está ocurriendo lo mismo. Mucho ojo: el avance que tuvimos durante muchos años en la política en nuestro país hoy está en retroceso por la ambición política de actorcitos como estos", concluyó.
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