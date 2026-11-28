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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tiene garantizado los recursos para cubrir los compromisos laborales de cierre de año, entre ellos los salarios, aguinaldos y fondos de ahorro, luego de que el Gobierno del Estado, liquidó el adeudo que mantenía con la institución, informó el rector Alejandro Zermeño Guerra.

El rector explicó que el cumplimiento del compromiso financiero, permitió a la universidad asegurar el pago de la última quincena de noviembre, las dos correspondientes a diciembre, así como los aguinaldos y fondos de ahorro del personal universitario. Aunque la liquidación ocurrió durante el último bimestre y no en el último trimestre, como se había acordado inicialmente, considerado que el recurso llegó a tiempo para atender las obligaciones de fin de año.

Ante este escenario, señaló que la prioridad inmediata será concluir el periodo académico sin contratiempos, particularmente durante la ultima semana de clases, para que los estudiantes puedan terminar sus cursos y comenzar el periodo vacacional con tranquilidad.

En cuanto al presupuesto universitario para 2027, Zermeño Guerra manifestó su confianza en que la aportación estatal se acerque al monto establecido en el convenio de colabración con la Secretaría de Educación Publica (SEP). Indicó que, tras una conversación con la Secretaría de Finanzas (Sefin), se le informó que la propuesta de egresos enviada al Congreso del Estado fue revisada.

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