Garantiza SGG registro de hijos de parejas del mismo sexo

En la actualidad, no existe impedimento para que las Oficialías del Registro Civil de San Luis Potosí se nieguen a registrar a las y los hijos de parejas del mismo sexo, aseguró J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

El año pasado, reveló un caso de discriminación que vivieron dos mujeres que intentaron registrar a su hija en la Oficialía Primera del Registro Civil del Estado, cuya autoridad se negó a registrar a la niña, argumentando "inconvenientes" en el sistema.

Torres Sánchez refirió que la Dirección General de Registros Civil mantiene campañas de información sobre garantizar el derecho a la identidad de los infantes cuando se trate de hijos e hijas de parejas lésbicas u homosexuales.

"No hay más que la voluntad de las personas que deciden, bajo esta condición ¿verdad? Hacer el registro de nacimiento de nuevas personas", aseveró el funcionario estatal.

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En entrevista, sostuvo que el Gobierno del Estado garantiza acompañamiento para la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ+), por ejemplo, en materia legislativa.