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García Cázares aclara discrepancia en cifras de homicidios

La fiscal general refirió que la FGE publica y remite la información a la plataforma del SESNSP

Por Rubén Pacheco

Mayo 04, 2026 11:32 a.m.
A
García Cázares aclara discrepancia en cifras de homicidios

En abril pasado no se registraron oficialmente cuatro víctimas de homicidio doloso en San Luis Potosí, sino ocho personas asesinadas, cuyo reporte aparecerá en el próximo corte mensual, reconoció María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Dijo lo anterior luego que se reveló que las cifras diarias de la federación contabilizaron cuatro víctimas asesinadas el mes pasado, sin embargo, una revisión hemerográfica totalizó 11 muertes intencionales.

La fiscal general refirió que la FGE publica y remite la información a la plataforma del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de acuerdo a como suceden los hechos delictivos.

Por ende, adelantó que el informe mensual de abril del Secretariado Ejecutivo, San Luis Potosí aparecerá con ocho asesinatos y la comisión de un feminicidio, suscitado la semana pasada en una fiesta, en la capital potosina.

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Aunque se le cuestionó que la revisión hemerográfica dio cuenta de 11 crímenes, principalmente con arma de fuego, García Cázares defendió que, en la entidad potosina solo se confirmaron ocho decesos dolosos.

Dijo que, en casos de enfrentamientos armados entre las corporaciones policiales y células delictivas, si los presuntos delincuentes fallecen se investiga como legítima defensa.

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