Gestiona SEGE destitución de director en Tecnológico de Valles

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) solicitó a la Federación la destitución del director del Instituto Tecnológico de Ciudad Valles, ante la continuidad de protestas que han paralizado las actividades académicas en el plantel. El conflicto, que comenzó como una disputa laboral, se ha extendido al alumnado, afectando el desarrollo de clases desde hace varias semanas.

El titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, confirmó que la petición se ha realizado en reiteradas ocasiones, argumentando la falta de condiciones para mantener un ambiente laboral y académico estable. "Desde el momento en que continúan las manifestaciones, damos cuenta de que no hay capacidad suficiente del director para negociar ni dialogar con el comité sindical", señaló.

Docentes y trabajadores sindicalizados mantienen protestas en demanda del cambio de directivo, a quienes se han sumado alumnos que exigen la reanudación de clases. La tensión ha derivado en la suspensión de actividades y en un clima de incertidumbre dentro del Tecnológico, donde los estudiantes señalan que sus procesos de evaluación y proyectos se encuentran detenidos.

De acuerdo con la SEGE, la falta de diálogo y acuerdos entre la dirección y el personal ha provocado un deterioro en la vida institucional. "De inicio, es un contlicto entre maestros y el director, pero esa falta de entendimiento ha llegado al alumnado. Hoy los jóvenes también protestan porque no hay condiciones para un ciclo escolar normal", explicó.

La dependencia considera que el relevo del titular es la única alternativa para restablecer la normalidad y evitar mayores afectaciones al ciclo escolar. "Si el director hubiera tenido la capacidad de resolver el problema, ya estaríamos trabajando con normalidad. Sin embargo, la situación se ha vuelto insostenible y lo que más nos preocupa es que los estudiantes son quienes están pagando las consecuencias", enfatizó.

Mientras tanto, la Secretaría continúa gestionando ante la Federación la sustitución del director y exhortó a ambas partes a mantener el diálogo para resolver el conflicto.