Gobernador confirma detención por caso de violación en la UASLP; Fiscalía sigue en silencio

Tras varios días sin información por parte de la Fiscalía General del Estado, fue el propio gobernador Ricardo Gallardo Cardona quien confirmó la detención de una persona implicada en la denuncia por violación dentro de un plantel de la UASLP.

En una publicación en sus redes sociales, el mandatario informó que también fueron identificados los otros presuntos involucrados en el caso que desató protestas estudiantiles en la capital potosina.

"Me acaba de informar la Fiscalía General del Estado que ya fue detenido una persona involucrada en la denuncia por violación en un plantel universitario de nuestra capital y que están plenamente identificados los otros acusados. Agradezco a la Fiscalía por actuar rápido y con determinación", escribió.

Gallardo aseguró que su gobierno respaldará a la víctima y a la comunidad universitaria, reiterando una política de "cero tolerancia a la violencia de género".

La Fiscalía no ha emitido comunicado oficial, pese a que el gobernador fue el primero en difundir la noticia.