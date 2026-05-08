Gobierno llevará programa alimentario a mujeres de Mexquitic
Presentan cifras de programas alimentarios, de salud, vivienda para mujeres.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó una convivencia con mujeres de Mexquitic de Carmona, en el marco del Día de las Madres, donde ofreció mantener apoyos alimentarios y programas sociales para habitantes del municipio.
De acuerdo con información del Gobierno del Estado, el mandatario señaló que el programa de Seguridad Alimentaria ha beneficiado a 350 mil familias desde 2021 en las cuatro regiones de San Luis Potosí.
También mencionó la operación de las Clínicas Rosas, que, según cifras oficiales, han brindado atención a más de 165 mil mujeres y sus familias, mediante consultas médicas, servicios dentales, estudios clínicos y entrega gratuita de lentes.
Gallardo Cardona afirmó que la Tarjeta Rosa ha alcanzado a 175 mil mujeres en el estado, mientras que la pensión para madres solteras se entrega actualmente a 10 mil beneficiarias.
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Durante el evento, el gobernador también dijo que el programa "Tu Casa, Tu Apoyo" podría llegar a Mexquitic de Carmona. Según el gobierno estatal, en una primera etapa se benefició a 2 mil mujeres con acceso a lotes y materiales de construcción.
Además, se mencionó el programa Creditodas, dirigido a mujeres emprendedoras mediante financiamientos, capacitación y apoyos productivos.
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Redacción
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