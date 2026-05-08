Gobierno llevará programa alimentario a mujeres de Mexquitic

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó una convivencia con mujeres de Mexquitic de Carmona, en el marco del Día de las Madres, donde ofreció mantener apoyos alimentarios y programas sociales para habitantes del municipio.

De acuerdo con información del Gobierno del Estado, el mandatario señaló que el programa de Seguridad Alimentaria ha beneficiado a 350 mil familias desde 2021 en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

También mencionó la operación de las Clínicas Rosas, que, según cifras oficiales, han brindado atención a más de 165 mil mujeres y sus familias, mediante consultas médicas, servicios dentales, estudios clínicos y entrega gratuita de lentes.

Gallardo Cardona afirmó que la Tarjeta Rosa ha alcanzado a 175 mil mujeres en el estado, mientras que la pensión para madres solteras se entrega actualmente a 10 mil beneficiarias.

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Durante el evento, el gobernador también dijo que el programa "Tu Casa, Tu Apoyo" podría llegar a Mexquitic de Carmona. Según el gobierno estatal, en una primera etapa se benefició a 2 mil mujeres con acceso a lotes y materiales de construcción.

Además, se mencionó el programa Creditodas, dirigido a mujeres emprendedoras mediante financiamientos, capacitación y apoyos productivos.