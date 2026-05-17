Gobierno presume alianza con el SNTE

La Secretaría General de Gobierno (SGG) informó que mantiene diálogo permanente con las dirigencias de las secciones 26 y 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como parte de la coordinación institucional en materia educativa en San Luis Potosí.

En el marco del Día de las y los Maestros, el titular de la dependencia, J. Guadalupe Torres Sánchez, señaló que el Gobierno del Estado busca fortalecer el sistema educativo en los 59 municipios mediante acuerdos con el magisterio.

El funcionario afirmó que la relación con las dirigencias sindicales se mantiene bajo esquemas de consenso y trabajo conjunto, con el objetivo de atender temas relacionados con la estabilidad educativa y las condiciones laborales del personal docente.

Torres Sánchez destacó que entre los acuerdos alcanzados se encuentran programas de promoción magisterial y la apertura de plazas de nuevo ingreso, actualmente en proceso de designación.

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La SGG señaló que la coordinación con las secciones sindicales busca mantener una relación institucional que permita avanzar en la mejora de la calidad educativa y en beneficios para estudiantes y trabajadores de la educación.