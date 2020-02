Golpean a niña en secundaria en Coahuila y director se burla

"Yo no puedo controlar a 400 muchachos", dijo el director de la Secundaria Técnica No. 93 "Evaristo Pérez Arreola", de Ciudad Acuña, cuando familiares de Lucero le reclamaron su intervención para que castigara a la alumna que la agarró a golpes dentro del plantel.

Este caso de bullying fue grabado en video por un testigo que recientemente lo difundió en redes sociales y ha causado la indignación de los cibernautas porque la chica recibió una agresión brutal, nadie la defendió y el director del plantel se burló de lo que pasó.

La pelea, cuyo motivo se desconoce, fue en un salón de clases y duró varios minutos. La víctima, atacada sorpresivamente, fue jaloneada del pelo y arrastrada por el suelo. Ella trató de quitarse de encima a la agresora que la superaba en fuerza, pero no pudo.

Entre quienes miraban la agresión al parecer estaba una maestra que tampoco intervino, hasta que una compañera de la chica se metió a separarlas.



EL DIRECTOR SE RÍO.

Maricruz L. Escandón, tía de Lucero, publicó el video en redes sociales para que las autoridades educativas hagan caso, castiguen a la responsable y eviten que ésta les siga pegando a otras alumnas.

Relató que su sobrina tenía miedo de ir a la escuela, que bajó de calificaciones y temía que la volvieran a agredir. En uno de los mensajes destacó que el director del escuela, para quien "no pasó nada", cuando le dijeron que Lucero pudo haber muerto, minimizó y prácticamente ignoró lo ocurrido.

Le reclamaron castigo para la agresora pero él se río y les contestó: "Yo no puedo controlar a 400 muchachos".

Fue a través de un periódico Local que el director de una secundaria particular de ciudad Acuña, ubicada en la zona fronteriza de Coahuila, se enteró de lo que pasó y le ofreció una beca completa y ella se cambió de escuela.



RESPONDE SECRETARIO

Al respecto, el secretario de Educación en Coahuila, Higinio González Calderón, informó a EL UNIVERSAL que estos hechos ocurrieron el 27 de noviembre del 2019 y fueron atendidos de manera oportuna por la dirección de la escuela, aplicando el protocolo correspondiente, según el reporte que le entregaron este fin de semana.

Reveló que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), solicitó a la dependencia a su cargo la información correspondiente. "Actualmente se están implementando las medidas que el organismo ha recomendado a la Secretaría de Educación", agregó.

También aseguró que han reforzado las acciones tendientes a mejorar la sana convivencia en dicha institución educativa, a través de orientaciones al personal y padres de familia.

Por ese motivo el director de la institución educativa fue citado a comparecer ante el Área Jurídica de la Secretaría este lunes 17 de febrero.



NO PUEDEN EXPULSARLA

Fuentes cercanas al caso anticiparon que, por la nueva política que se aplica de respeto a los Derechos Humanos, la agresora no puede ser expulsada, lo único que harán las autoridades educativas es cambiarla de plantel: "es lo único que pueden hacer", aseveró el informante que pidió el anonimato.

Señaló que el director podría ser suspendido temporalmente o, en caso extremo, de comprobarse que es responsable por no actuar con sentido común como lo establece el protocolo escolar, podría ser puesto a disposición de las autoridades laborales para tramitar su baja.

Sin embargo, lo más probable es que, para conciliar a los afectados, le buscarán una salida airosa y lo transferirán con el mismo cargo de secundaria, pero a otro municipio del estado, dijo.

Ayúdenme a hacerlo viral, para que la @SEP_mx nos haga caso, esto le pasó a la hija de mi primo en Acuña Coahuila, quien ya tiene miedo de ir a la Secundaria, ha bajado sus calificaciones y el director de su escuela se ríe al decirle que la joven pudo morir #Bullying #Coahuila pic.twitter.com/3fu39SBpHo — Maricruz L Escandon (@loesmari) February 11, 2020