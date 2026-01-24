logo pulso
Gráfico | Seguirán mínimas de 7°C en zona centro

Las temperaturas máximas, serán de 23ºC en zona centro y de 31°C en zona huasteca

Por Redacción

Enero 24, 2026 10:43 a.m.
A
Gráfico | Seguirán mínimas de 7°C en zona centro

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre el pronóstico climático para este sábado 24 de enero.

Frente frío número 30.

- Temperaturas Máximas: De  23ºC en zona centro, de 31°C en zona huasteca.

- Temperaturas Mínimas: 07°C en zona centro y 08°C zona altiplano.

Frente frío 30 desplomará temperaturas hasta 6 grados

Protección Civil emite recomendaciones ante el descenso de temperaturas por el frente frío 30

SLP

Redacción

Las temperaturas máximas, serán de 23ºC en zona centro y de 31°C en zona huasteca

