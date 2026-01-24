Gráfico | Seguirán mínimas de 7°C en zona centro
Las temperaturas máximas, serán de 23ºC en zona centro y de 31°C en zona huasteca
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre el pronóstico climático para este sábado 24 de enero.
Frente frío número 30.
- Temperaturas Máximas: De 23ºC en zona centro, de 31°C en zona huasteca.
- Temperaturas Mínimas: 07°C en zona centro y 08°C zona altiplano.
