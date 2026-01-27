Gráfico: Frente frío 30 deja mínimas de 2°Cen SLP

San Luis Potosí registró temperaturas de hasta 2 grados centígrados durante la mañana de este día, como efecto del frente frío número 30, el cual ingresó al estado desde hace varios días y continúa provocando un marcado descenso térmico.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este fenómeno mantiene ambiente frío a muy frío, principalmente durante las madrugadas y primeras horas del día. Para este periodo se prevén temperaturas máximas de 21 °C en la zona centro y 19 °C en la región Huasteca, mientras que las mínimas alcanzan los 2 °C en la zona centro y 4 °C en el Altiplano.

Ante estas condiciones, la dependencia estatal llamó a la población a extremar precauciones, tanto en el hogar como en el cuidado de la salud.

En casa, se recomienda abrigarse con varias capas de ropa, revisar que calentadores, estufas y chimeneas cuenten con ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, así como cubrir tuberías y medidores de agua para prevenir daños por congelamiento.

En materia de salud, se exhorta a mantener una adecuada hidratación, consumir alimentos ricos en vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Protección Civil pidió mantenerse atentos a la información oficial, ya que las bajas temperaturas continuarán en las próximas horas.