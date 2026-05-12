Grupo ACIR cierra operaciones en SLP
Locutores de Amor 95.3 y Mix FM 98.5 agradecieron este martes al público potosino
La etapa de Grupo ACIR en San Luis Potosí llegó a su fin, tras concretarse una venta que deriva en la salida de la empresa radiofónica de la entidad, en un proceso que también se ha registrado en otras plazas del país.
La noticia fue compartida este martes por distintas voces que durante años integraron la programación de las estaciones Amor 95.3 y Mix FM 98.5, marcando así el fin de un ciclo en la radio local.
Entre quienes anunciaron su despedida se encuentran Gaby Olvera, Silvia Sandoval, Zuleyma García, Perla Nieto e Iván Avendaño, quienes participaron en la barra de Amor 95.3; además de Sara Robles y Marco Tadeo, identificados con Mix FM 98.5.
A través de mensajes al aire y publicaciones en redes sociales, expresaron su agradecimiento al público potosino por el acompañamiento y la cercanía mantenida durante años.
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A lo largo de su permanencia en la entidad, Grupo ACIR realizó diversos ajustes en sus frecuencias y formatos. Uno de los cambios más recordados ocurrió con la salida de operación de la frecuencia 99.3 FM, antes identificada como “La Comadre”, entre los años 2020 y 2023.
La compañía fue creada en 1965 por Francisco Ibarra López bajo el nombre de Asociación de Concesionarios Independientes de Radio y con el paso de los años logró consolidar una red de estaciones en distintas ciudades del país. Su llegada a San Luis Potosí ocurrió a mediados de la década de los ochenta.
Con la salida de la empresa de la entidad concluye una etapa de la radio comercial potosina, caracterizada por espacios musicales y de entretenimiento que acompañaron a distintas generaciones de radioescuchas.
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