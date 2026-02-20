Habrá cierres nocturnos por obras en el Mega Puente de Circuito Potosí

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas informó que se aplicarán cierres parciales en las laterales del Circuito Potosí, en el cruce con Valle de los Fantasmas, debido al montaje de trabes del denominado Mega Puente.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos se realizarán jueves y viernes en un horario de 21:00 a 03:00 horas. Durante ese periodo permanecerán cerradas la lateral oriente, en el tramo de Ricardo B. Anaya hacia Valle de los Fantasmas, así como la lateral poniente, de Valle de los Fantasmas hacia Ricardo B. Anaya.

Además, el sábado se mantendrá el cierre de la lateral poniente, de Valle de los Fantasmas hacia Ricardo B. Anaya, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

La autoridad estatal pidió a los automovilistas anticipar sus traslados, tomar vías alternas y atender la señalización colocada en la zona para evitar contratiempos.

