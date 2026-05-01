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Habría caminos separados con el PV: Rita Ozalia

"Si ellos dicen que van solos, que vayan solos", señala la dirigente estatal de Morena sobre el 2027

Por Daniel Ortiz

Mayo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Habría caminos separados con el PV: Rita Ozalia

La dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, dejó abierta la posibilidad de que el partido compita sin alianzas en 2027, ante los posicionamientos de fuerzas como el Partido Verde que han planteado ir por separado.

Postura de Morena ante alianzas electorales 2027

En entrevista para Pulso Online, la líder morenista evitó confrontar directamente, pero marcó distancia: "una gran coalición con el pueblo", expuso, y condicionó cualquier acuerdo a que otras fuerzas políticas respeten los principios del movimiento.

Al ser cuestionada sobre los dichos de aliados que han planteado competir solos, respondió: si otras fuerzas toman ese camino, Morena mantendrá el suyo con base en sus estatutos y en las decisiones que emita la dirigencia nacional.

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"Nosotros respetamos nuestros estatutos... y las decisiones que se tomen a nivel nacional", señaló Ozalia Rodríguez.

Avance en definición de candidaturas rumbo a 2027

En paralelo, confirmó que el partido ya avanza en la definición de candidaturas rumbo a 2027.

"Sí se están encuestando algunos perfiles nuestros, también algunos perfiles externos", reveló, al precisar que el proceso está en marcha, aunque evitó mencionar nombres de los involucrados.

Añadió que, aunque hay más aspirantes, el método contempla una depuración: "son seis nada más los que van a ser encuestados", indicó.

Sobre su propio futuro, no se descartó dentro de ese proceso, pero evitó adelantarse a los tiempos al tiempo de señalar que será respetuosa de las reglas internas.

Incluso, dejó abierto cualquier escenario sobre su participación: "yo voy a estar donde pueda servir a la patria", afirmó, al señalar que puede ser desde una candidatura o en tareas de base dentro del partido guinda.

Rodríguez insistió en que el papel del comité estatal es organizar el territorio y presentar resultados, mientras que la definición final de candidaturas y alianzas corresponderá al Comité Ejecutivo Nacional.

"Nosotros tenemos el trabajo... ellos tendrán que decidir", sostuvo finalmente.

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