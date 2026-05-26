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Hallan en Rayón restos de meteorito que habría extinguido a dinosaurios

De acuerdo con un equipo de la UASLP, esta conclusión es parte de una investigación iniciada en 2019

Por Huasteca Hoy

Mayo 26, 2026 04:41 p.m.
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Hallan en Rayón restos de meteorito que habría extinguido a dinosaurios
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      Ciudad Valles.- Vestigios de fusión con fósiles de la explosión provocada por el meteorito que habría extinguido a los dinosaurios, fueron encontrados en el municipio de Rayón, de acuerdo con información dada a conocer por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

      Un grupo de investigadores identificaron evidencias del límite Cretácico-Paleógeno en el municipio de Rayón y que se refiere al impacto del asteroide, en lo que hoy es Yucatán, hace unos 66 millones de años.

      Roberto Bartali Marchetti, investigador y maestro de Astrofísica de la Facultad de Ciencias de la UASLP, dijo que muchos residuos del impacto llegaron a afectar a especies submarinas que se encontraban en arrecifes de lo que hoy es Rayón, tomando en cuenta que todo el territorio potosino estaba bajo el mar en esa época.

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      Roberto Bartali Marchetti/Fotos: Cortesía

      Esta conclusión, es parte de una investigación iniciada en 2019 y es un hito para la ciencia en San Luis Potosí y México, porque solamente hay otro sitio vestigial en el estado de Dakota del Norte, según se explicó. 

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