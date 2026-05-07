Harán clase masiva de matemáticas en SLP

Más de mil estudiantes de secundaria participarán este viernes 8 de mayo en una clase masiva de matemáticas que se realizará en el Auditorio Miguel Barragán, informó la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.

La actividad será organizada por la SEGE y el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt), como parte de una jornada nacional promovida por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en las 32 entidades del país.

Durante la sesión, alumnas y alumnos abordarán temas como fracciones, equivalencias y resolución de problemas, mediante ejercicios interactivos y dinámicas visuales.

De acuerdo con la información oficial, la clase contará con apoyo de especialistas vinculados a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje científico de forma más accesible para estudiantes de secundaria.

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La jornada busca acercar a las juventudes a las ciencias exactas desde edades tempranas y generar nuevas experiencias educativas fuera del aula.