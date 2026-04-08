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Harían deptos.en los edificios de Av. Carranza

La medida busca sacar de su declive a lo que fuera el área comercial

Por Martín Rodríguez

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A
Harían deptos.en los edificios de Av. Carranza

El Corredor Cultural Carranza presentará una propuesta de cambio de uso de suelo en el tramo comprendido entre Tequisquiapan y el Centro Histórico, para que los inmuebles verticales se conviertan en edificios de departamentos, lo que devolvería la vida a la zona y permitiría el desarrollo mixto.

Propuesta para revitalizar la avenida Carranza

Considera el organismo que habitar ese tramo que se ha venido muriendo a raíz de decisiones públicas, abriría la posibilidad de recuperar el esplendor y retaría la postura de que solo en los cerros es posible dar uso habitacional a construcciones de grandes alturas.

También pedirán hacer valer la posibilidad de que se aprovechen los corazones de manzana para la construcción de estacionamientos, con el fin de dar funcionalidad a las áreas habitacionales y comerciales.

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Uso de edificios altos para departamentos

En la avenida Carranza hay edificios muy altos que ya modificados pueden dar lugar a una distribución de departamentos por piso, lo que permitiría revitalizar la avenida desde las alturas y dar viabilidad a una zona que de manera progresiva se ha quedado deshabitada, pero también muy afectada para negocios.

La propuesta de revitalizar los edificios, forma parte de las alternativas para evitar que el área de Carranza siga muriendo poco a poco.

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