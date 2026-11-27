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En Villa de Pozos, que busca consolidarse como destino gastronómico y turístico en la zona metropolitana, la apertura de nuevos bares, restaurantes-bar u hoteles con permiso para la venta de bebidas alcohólicas podría enfrentar en 2027 pagos estatales que irían desde poco más de 15 mil pesos hasta cerca de 196 mil por una licencia inicial, dependiendo de la graduación de las bebidas que se oferten.

Lo anterior debido a que el municipio fue incluido en la lista de localidades en los que aplicará al 100 por ciento las tarifas propuestas en la iniciativa de reforma de la Ley de Hacienda. El nuevo municipio aparece junto con la capital, Valles, Soledad, Matehuala, Rioverde

y Tamazunchale.

Para el resto de los municipios, el artículo 67 prevé el beneficio de que sólo se aplicará el 75% de las tarifas. De aprobarse en sus términos actuales, un restaurante - bar pagaría desde 132 UMA, equivalentes a alrededor de 15 mil 500 pesos, por una licencia para bebidas de hasta seis grados de alcohol, mientras que el costo ascendería a 641 UMA, unos 75 mil pesos, para bebidas de hasta 20 grados, y a mil 670 UMA, cerca de 196 mil pesos, para bebidas de mayor graduación.

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En el caso de los bares, las licencias irían de aproximadamente 28 mil a 153 mil pesos, mientras que para hoteles y moteles oscilarían entre 51 mil y 153 mil pesos, según el tipo de bebidas autorizadas para su venta.

La iniciativa también contempla factores que pueden incrementar estos costos, como la superficie de los establecimientos y su capacidad de atención al público. Estas licencias representan sólo uno de los diversos gastos que deberían cubrir los empresarios interesados en abrir nuevos negocios relacionados con la actividad turística, gastronómica y de entretenimiento en Villa de Pozos.