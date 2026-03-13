Hasta el 31 de marzo vence plazo para declaración anual

Juan Antonio Zapata Zapata, director de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UASLP, recordó al sector empresarial, que el próximo 31 de marzo es la fecha límite para presentar la declaración anual de las personas morales, e hizo una serie de recomendaciones, como hacer pagos provisionales, para no salir tan "raspados" en esta obligación fiscal.

El académico explicó que cuando una empresa obtiene ganancias, debe cubrir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente, que en el caso de las personas morales equivale al 30 por ciento de la utilidad fiscal.

Mencionó que, a lo largo del año fiscal se pueden realizar pagos provisionales cada mes y que en la declaración anual se hace el cálculo definitivo. "Esta fecha de marzo es para hacer cuentas finales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y determinar si todavía hay impuesto por pagar o si ya se cubrió con los pagos provisionales", comentó.

Recomendó a las y los contribuyentes deben revisar cuidadosamente y de manera frecuente su contabilidad antes de presentar la declaración anual y no esperar hasta el último día para hacerlo.

"El SAT ya tiene prácticamente toda la información a través de las facturas electrónicas, por eso es importante verificar que todo coincida y aclarar cualquier diferencia con tiempo", mencionó, y añadió que presentar la declaración con anticipación evita contratiempos técnicos en la plataforma y permite cumplir con esta obligación fiscal de manera ordenada.