logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Hasta el 31 de marzo vence plazo para declaración anual

Por Leonel Mora

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Hasta el 31 de marzo vence plazo para declaración anual

Juan Antonio Zapata Zapata, director de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UASLP, recordó al sector empresarial, que el próximo 31 de marzo es la fecha límite para presentar la declaración anual de las personas morales, e hizo una serie de recomendaciones, como hacer pagos provisionales, para no salir tan "raspados" en esta obligación fiscal.

El académico explicó que cuando una empresa obtiene ganancias, debe cubrir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente, que en el caso de las personas morales equivale al 30 por ciento de la utilidad fiscal.

Mencionó que, a lo largo del año fiscal se pueden realizar pagos provisionales cada mes y que en la declaración anual se hace el cálculo definitivo. "Esta fecha de marzo es para hacer cuentas finales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y determinar si todavía hay impuesto por pagar o si ya se cubrió con los pagos provisionales", comentó.

Recomendó a las y los contribuyentes deben revisar cuidadosamente y de manera frecuente su contabilidad antes de presentar la declaración anual y no esperar hasta el último día para hacerlo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"El SAT ya tiene prácticamente toda la información a través de las facturas electrónicas, por eso es importante verificar que todo coincida y aclarar cualquier diferencia con tiempo", mencionó, y añadió que presentar la declaración con anticipación evita contratiempos técnicos en la plataforma y permite cumplir con esta obligación fiscal de manera ordenada.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Buscarán sancionar difusión de contenido sexual con IA en SLP
    Buscarán sancionar difusión de contenido sexual con IA en SLP

    Buscarán sancionar difusión de contenido sexual con IA en SLP

    SLP

    Redacción

    Plantean penas de 3 a 6 años.

    Advierten periodo crítico de incendios en la zona centro de SLP
    Advierten periodo crítico de incendios en la zona centro de SLP

    Advierten periodo crítico de incendios en la zona centro de SLP

    SLP

    Redacción

    Van 53 incendios en el estado, 35 en la región centro.

    Plan B de Sheinbaum balconea a las y los diputados de SLP
    Plan B de Sheinbaum balconea a las y los diputados de SLP

    "Plan B" de Sheinbaum "balconea" a las y los diputados de SLP

    SLP

    Pulso Online

    Cada congresista cuesta a los potosinos más de 12 millones de pesos anuales y son 27

    Llama Infonavit a conocer viviendas del Bienestar
    Llama Infonavit a conocer viviendas del Bienestar

    Llama Infonavit a conocer viviendas del Bienestar

    SLP

    PULSO

    En la casa muestra se explica que contarán con servicios básicos y áreas comunitarias