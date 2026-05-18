Hay estabilidad administrativa pese a vacantes: Galindo

El alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró que la operación del Ayuntamiento capitalino no se ha visto afectada pese a que algunas áreas municipales continúan bajo la figura de encargados de despacho, al señalar que el trabajo administrativo y operativo se mantiene estable y con resultados positivos.

El edil explicó que la Dirección de Gestión Territorial ya cuenta con titular, luego del nombramiento de Enrique Correa, mientras que en dependencias como Protección Civil y la Dirección del Agua aún se encuentran en proceso de definición de perfiles. Precisó que, en el caso de Protección Civil, el cargo requiere certificaciones especializadas avaladas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), motivo por el que continúan evaluando opciones.

Galindo Ceballos sostuvo que estas vacantes no han frenado el desempeño del gobierno municipal y afirmó que la administración mantiene un funcionamiento sólido gracias al trabajo conjunto de los colaboradores de todas las áreas.

Respecto a la Dirección de Protección Civil Municipal, el alcalde reconoció el desempeño del encargado de despacho, Alejandro Polanco Acosta, quien actualmente continúa con procesos de certificación en la Ciudad de México. Señaló que, en caso de obtener las acreditaciones necesarias, podría ser ratificado como titular del área.

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Finalmente, el presidente municipal descartó cambios próximos dentro de su gabinete y afirmó que su equipo de trabajo se mantiene estable. Añadió que varios directores lo han acompañado durante más de cuatro años, obteniendo resultados que, dijo, se reflejan en reconocimientos nacionales e internacionales obtenidos por la administración capitalina.