Hay poca claridad en los programas agropecuarios
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A casi dos años de la instalación del Concejo Municipal de Villa de Pozos, existe poca información pública que permita conocer el nivel de avance de los compromisos asumidos con el sector agropecuario en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2024-2027.
Aunque Villa de Pozos es identificada actualmente por su acelerado crecimiento habitacional y por la expansión de actividades comerciales e industriales, una parte importante de su territorio conserva características rurales, particularmente en comunidades y ejidos donde numerosas familias siguen dependiendo de la agricultura y la ganadería como fuente de ingresos.
El PMD contempla programas para subsidiar forraje, fertilizantes, semillas certificadas y cultivos de avena, así como la rehabilitación de bordos de abrevadero y la gestión de maquinaria e infraestructura para el campo mediante convenios con otras instancias gubernamentales y organismos privados.
La falta de información abre la interrogante sobre el estado que guardan los compromisos planteados para fortalecer al sector agropecuario, considerado en el propio Plan Municipal como una actividad estratégica para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas rurales de Villa de Pozos.
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En la estructura administrativa municipal existe un área de Desarrollo Rural encabezada por Martín Miranda Sánchez. No obstante, la información pública tampoco facilita la ubicación de esta dependencia, ya que no se especifican domicilio, teléfono de contacto ni otros datos que permitan a la población conocer los servicios o gestiones que estaría ofreciendo esta oficina.
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