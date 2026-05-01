Hay que hacer valer autonomía, señala Narro R.

Hay una amenaza permanente a la autonomía de las universidades públicas, y lejos de esa dinámica, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí necesita y le urge apoyo de las estructuras de Gobierno Federal, estatal, las municipales y de la sociedad, para hacer valer esa autonomía como derecho constitucional sin condicionantes, advirtió el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles.

José Narro Robles defiende la autonomía universitaria

En entrevista, el también exsecretario de Salud federal indicó que "la autonomía es intocable porque es un derecho constitucional de los universitarios", pero a su vez representa un privilegio y una responsabilidad.

Dijo que las universidades le tienen que rendir cuentas a la sociedad por recursos y productos, pero la polarización en la que metió el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue un error muy grave, quizá el mayor cometido en su gobierno.

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Prioridad en salud y educación según Narro Robles

Narro Robles añadió que en medio de ese escenario polarizado, se debe entender que la prioridad debe ser el control público de la salud y la educación por encima de otros intereses.

El exrector aseguró que si bien hay amenazas a la autonomía universitaria, al menos a nivel federal, ve funcionarios muy comprometidos, pero hacen falta recursos y algún día será necesario una reforma fiscal para revertir el efecto, pero también es necesario que los recursos del país se usen de manera pertinente y no en proyectos de obras monumentales que resultan un fracaso.

Narro Robles añadió que se necesita mayor cantidad de dinero para la educación.

Recordó que México se había comprometido como país a conseguir en 2022 la cobertura universal en educación superior, pero "resulta que estamos igual o peor que en 2018... No puede ser esto... Es increíble".