Huellitas, sin recibir animales rescatados

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A más de un año de su existencia, el refugio Huellitas de Soledad de Graciano Sánchez, permanece sin recibir animales rescatados, pese a que cuenta con la infraestructura para hacerlo. El espacio únicamente realiza jornadas de esterilización, mientras las asociaciones protectoras, continúan atendiendo casos de abandono y maltrato animal sin respaldo económico del Ayuntamiento, denunciaron representantes de organizaciones civiles.

Karla García, de la Asociación Protectora de Animales Huella Amiga, y Margarita López y Laura Zavala, de Amigos de Corazón México, señalaron que han buscado reunirse con el alcalde Juan Manuel Navarro para establecer acuerdos de colaboración, pero sus solicitudes no han tenido respuesta. Consideraron que Soledad es uno de los municipios más difíciles para conseguir una audiencia con su presidente municipal, pese a que buscan trabajar directamente con

las autoridades.

Las representantes señalaron que el problema no se limita a la falta de atención de las denuncias, sino también a la ausencia de recursos y personal para hacerse cargo de los animales rescatados. Explicaron que, cuando las autoridades municipales intervienen en estos casos, solicitan a las asociaciones que reciban a los animales porque no tienen espacios para trasladarlos. Incluso, afirmaron que el municipio carece de reportes de estas situaciones porque tampoco cuenta con presupuesto ni instalaciones para atenderlas.

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