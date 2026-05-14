Huérfanos por feminicidios, en el olvido: Gabriela López

A cinco años de que el Congreso del Estado instauró el 14 de mayo como el Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio, autoridades estatales todavía no saben cuántas niñas, niños y adolescentes quedaron en orfandad tras el asesinato de sus madres. No existe un padrón estatal, no hay cifras oficiales y tampoco políticas públicas específicas para atender a las víctimas indirectas de feminicidio.

Congreso de San Luis Potosí reconoce orfandad tras feminicidio

La diputada Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado, reconoció que las instituciones continúan sin atender lo que ocurre después del feminicidio, particularmente con las infancias que quedan desprotegidas. Señaló que muchas veces se trata de una "orfandad doble": las madres fueron asesinadas y los padres son los responsables del crimen o terminan en prisión.

"Todavía no hemos abordado lo que sigue después del feminicidio", declaró la legisladora, al advertir que el Estado tampoco brinda acompañamiento suficiente a las familias que terminan haciéndose cargo de niñas y niños víctimas indirectas. Abuelas, tías y familiares directos asumen el cuidado sin respaldo psicológico, emocional o económico por parte de las instituciones. "No les damos protección, no les damos acompañamiento y ese sostén que se requiere para criar estas infancias", sostuvo.

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Congreso estatal planea homologar ley federal para víctimas indirectas

La legisladora también admitió que persisten fallas en la procuración de justicia. Señaló que todavía existen casos en donde las muertes violentas de mujeres no son investigadas desde un inicio como feminicidio e incluso recordó que algunas investigaciones llegaron a clasificarse como suicidios.

Frente a este panorama, López Torres adelantó que el Congreso del Estado deberá homologar en San Luis Potosí la ley general impulsada por el Gobierno Federal en materia de atención a víctimas indirectas de feminicidio, la cual contempla la creación de un padrón nacional de infancias en orfandad, y dijo en que este proceso pueda concretarse antes del cierre de la actual Legislatura.

La conmemoración del 14 de mayo nació en 2021 tras la exigencia de justicia por el caso de Karla Pontigo, uno de los casos con mayor impunidad en el estado.