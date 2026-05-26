IA, el nuevo reto para elecciones
Alerta el Ceepac sobre el mal uso de herramientas para dañar candidatas y candidatos
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El avance de la inteligencia artificial y la posibilidad de manipular imágenes, audios y videos rumbo a las elecciones de 2027 ya encendió las alertas en las autoridades electorales.
Ceepac alerta uso inteligencia artificial elecciones 2027
La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, reconoció que el uso de estas tecnologías representa un desafío real para la legalidad y la confianza en los próximos procesos electorales.
Luego de la polémica generada por la regulación del uso de inteligencia artificial en San Luis Potosí, la titular del organismo electoral advirtió que las herramientas digitales avanzan más rápido que las propias leyes, situación que obliga a las instituciones electorales a prepararse para un escenario donde los contenidos falsos podrían influir en campañas, candidaturas e incluso en la percepción ciudadana.
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INE y organismos locales trabajan en lineamientos para IA
La consejera presidenta reveló que desde febrero pasado el Instituto Nacional Electoral comenzó trabajos y reuniones con organismos electorales locales para analizar lineamientos relacionados con el uso responsable de inteligencia artificial, ante el crecimiento de tecnologías capaces de generar contenido prácticamente indistinguible de la realidad.
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