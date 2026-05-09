Identifican puntos críticos ante temporada de lluvias en la capital

El titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Esutorgio Chávez Garza, informó que ya se cuenta con un diagnóstico de distintos puntos considerados de riesgo en la capital potosina, los cuales serán intervenidos de manera preventiva ante el inminente inicio de la temporada de lluvias.

Esto, luego del colapso registrado en la prolongación Coronel Romero, a un costado de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, donde vecinos reportaron afectaciones derivadas de una falla en el drenaje.

El funcionario explicó que personal de Obras Públicas ya realizó un recorrido en la zona y confirmó que el problema está relacionado con una falla sanitaria, aunque evitó señalar responsabilidades específicas entre autoridades municipales, estatales o el organismo operador Interapas.

"Más allá de quién sea, si es Interapas, si es del gobierno municipal o estatal, lo importante es atender la petición de la ciudadanía", señaló. Indicó que ya se trabaja de manera coordinada con Interapas para enviar equipo váctor que permita realizar labores de desazolve y revisar a fondo la situación. Además, adelantó que se fabrican nuevas rejillas para sustituir infraestructura dañada en el área afectada.

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Chávez Garza detalló que el municipio ya activó un programa preventivo para atender diversos puntos considerados focos rojos durante la temporada de precipitaciones.

Entre las zonas identificadas mencionó Puente Pemex, Puente Manuel José Othón, Puente Naranja, Glorieta de la Familia, el Río Españita, Río Santiago y la avenida Chapultepec.

También señaló que se contemplan trabajos en prolongación Coronel Romero, colonia Pedregal, la comunidad de Milpillas, así como en Aguaje 2000.

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El director de Obras Públicas afirmó que las acciones incluyen desazolve de rejillas, mantenimiento de infraestructura pluvial y atención preventiva en zonas con antecedentes de inundaciones o encharcamientos.

Finalmente, destacó que en estas labores participan distintas áreas municipales como Servicios Municipales, Ecología, Protección Civil y la Unidad de Gestión del Centro Histórico, con el objetivo de reducir riesgos durante las lluvias.