IFSE aplicará doble revisión a obras públicas

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) aplicará pruebas de doble propósito durante el proceso de revisión de las Cuentas Públicas 2025, con el objetivo de fortalecer la transparencia y reducir riesgos de fraude o corrupción en la administración pública.

El auditor superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, informó que esta metodología será aplicada en municipios, organismos operadores de agua, sistemas municipales DIF, organismos autónomos, organismos descentralizados estatales y Poderes del Estado.

De acuerdo con el funcionario, la revisión contempla que, una vez concluida la auditoría de campo en obra pública, otro equipo de auditores realice nuevamente el mismo trabajo, con el fin de minimizar márgenes de error y confirmar las observaciones detectadas.

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"Que no haya lugar a dudas, que lo observado una vez se observe por segunda ocasión. Ser sólidos y consistentes en nuestras investigaciones es un tema que la ciudadanía va a valorar", señaló Lecourtois López.

El titular del IFSE explicó que los auditores deberán verificar políticas, procedimientos y mecanismos de control interno, así como recopilar pruebas, analizar datos, digitalizar procesos y utilizar herramientas tecnológicas para identificar posibles patrones de fraude.

Las revisiones, agregó, se realizarán mediante distintos mecanismos de auditoría, como pruebas de control, visitas sustantivas y revisiones de gabinete, en dos momentos distintos y con auditores diferentes.

Lecourtois López reconoció que existe el riesgo de que personal auditor incurra en irregularidades en complicidad con funcionarios, por lo que advirtió que no se tolerarán malas prácticas dentro del instituto.

También señaló que se actuará contra excolaboradores que, dijo, pretendan operar como "coyotes" ofreciendo supuesta ayuda a funcionarios mediante prácticas de extorsión.